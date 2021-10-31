На автозаправці під Харковом через три доби після вибухів триває пожежа
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- Софія Телішевська
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ДСНС України / Facebook
У Харківській області на автозаправці WOG поблизу селища Рай-Оленівка, де вранці 28 жовтня стався вибух, досі горять залишки газового конденсату.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Жертв і постраждалих немає. Для чергування залучено пʼять осіб та одну одиницю техніки ДСНС.
Як повідомлялося, 28 жовтня о 04:31 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, поблизу селища Рай-Оленівка, на АЗС стався вибух з подальшим займанням. Пожежа охопила дві вантажівки.
За інформацією WOG, вибух і подальша пожежа на АЗС сталися внаслідок наїзду вантажівки на газорозподільну колонку станції.