У КМДА заявили про захоплення територій Києва — ними розширили кордони Коцюбинського

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Київська влада заявила про захоплення території Києва, якою Бучанська райрада розширила межі селища Коцюбинське.

Про це йдеться у заяві Київської міськдержадміністрації, якою вона звертається до Кабміну, Національного антикорупційного бюро та Держбюро розслідувань.

У КМДА заявили, що Бучанська райрада 20 жовтня протиправно затвердила проєкт землеустрою щодо зміни кордонів селища, чим розширила його кордони з 87 до 3 тисяч гектарів за рахунок київських лісів. При цьому влада зазначила, що у 2012 році Київська міська рада відмовляла у розширенні кордонів Коцюбинського, але цього разу міськрада навіть не отримувала проєкт землеустрою на узгодження.

«Міська влада попереджала правоохоронні органи, що бездіяльність Держгеокадастру щодо внесення межі міста Києва спричинить негативні наслідки для територіальної громади столиці. За дорученням мера Києва подано позов до Держгеокадастру та його територіального органу про визнання протиправною бездіяльність цього органу», — сказано у заяві.

У КМДА вважають, що рішення Бучанської райради завдає значних збитків територіальній громаді Києва та має ознаки перевищення повноважень.

За дорученням мера Києва Віталія Кличка подано заяви про скоєння кримінальних злочинів до НАБУ та ДБР, а також звернення до уряду з проханням не допустити захоплення земель.