Колишній СБУшник вбив чоловіка, який планував теракт у Києві. Поліція каже про 47 ножових поранень

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Facebook / Поліція Києва

Колишній співробітник Служби безпеки України прийшов до Державного бюро розслідувань, щоб зізнатись у вбивстві людини, яка намагалась завербувати його для вчинення терактів у Києві.

За даними ДБР, вбивство сталося у готелі в ніч з 28 на 29 жовтня.

Під час «переговорів» колишній СБУшник відмовився брати участь в організації теракту, після чого загиблий намагався ліквідувати правоохоронця. Через це між чоловіками зав’язалась бійка, у результаті якої екссиловик завдав ножового поранення «вербувальнику».

У повідомленні ДБР йдеться, що колишній правоохоронець одразу поїхав до СБУ, але там «його не сприйняли серйозно», тому він пішов до ДБР.

Натомість поліція Києва зазначає, що чоловік завдав загиблому 47 ножових поранень, і подія сталася не у готелі, а в хостелі на вулиці Жилянській. Про смерть чоловіка повідомила адміністратор хостелу.

Поліція запевняє, що затримала правопорушника — ним виявився громадянин іншої держави, 1973 року народження.

У ДБР та в поліції «Бабелю» підтвердили, що у двох релізах йдеться про одну й ту саму справу. Втім у текстах повідомлень є фактологічні розбіжності, зокрема не зрозуміло, чи міг іноземець працювати у Службі безпеки України, та чому йдеться про різні приміщення — готель і хостел.

Пізніше речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс уточнила в коментарі «Бабелю», що чоловік таки є громадянином України та не має іншого громадянства. Наразі тривають слідчі дії.