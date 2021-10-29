У Росії відеоблогера засудили до 5 років ув’язнення. Він нібито вивіз до України флешку з секретними даними

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Правозахисний центр "Меморіал"

У Росії блогера, автора YouTube-каналу UrbanTurizm Андрія Пижа засудили до 5 років позбавлення волі. Його визнали винним у вивезенні за кордон даних із державною таємницею.

Про це пише «Медіазона».

Слідство вважає, що він вивіз до України флешку з секретними даними, а саме — схему московського метро. ЗМІ зазначили, що Пиж останнім часом жив в Україні, а матеріали йому були потрібні для нового відео. На флешці нібито були засекречені схеми московського «Метро-2».

«У період від грудня 2018 р. до серпня 2020 р. зловмисник незаконно отримав відомості, що становлять державну таємницю, щодо конструктивних особливостей та технічних систем деяких режимних обʼєктів, розташованих у Московському регіоні», — уточнили в прокуратурі.

Сам Пиж провину не визнав. На своєму каналі він публікував відео про різні закинуті будівлі та закриті об’єкти. У правозахисному центрі «Меморіал» Пижа вважають політв’язнем, а його справу — яскравим прикладом «шпигуноманії» керівництва Росії.

«Метро-2» — це неофіційна назва колишніх засекречених тунелів метро у Москві. Вони належали КДБ СРСР та Міністерству оборони. На основі даних про ці тунелі були створені комп’ютерні ігри «Метро-2» та «Метро 2033». Метою створення тунелів було забезпечення швидкого пересування та укриття в бункерах лідерів СРСР та членів їхніх родин в разі ядерної війни.