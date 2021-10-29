ДБР затримало керівника адвокатського обʼєднання Law Business Association за вимагання $400 тисяч та нерухомості

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Державне бюро розслідувань за підсумками обшуків у адвокатському обʼєднанні LBA (Law Business Association) у Києві затримало його керівника за підозрою у здирстві $400 тисяч у подружжя.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. За даними джерела «Бабеля», затримано Дениса Федоркіна.

У ДБР вказують, що керівник вимагав гроші чи дві квартири у Києві за вирішення проблем із законом, які, можливо, сам і створив.

На подружжя було подано численні позови до судів про скасування права власності на належне їм майно, а також заяви про скоєння кримінальних правопорушень. Після цього з подружжям звʼязався керівник LBA та запропонував свої послуги. Він розповідав їм про нібито серйозність позовів і за підсумками понад 10 зустрічей запропонував передати йому вищезгадану суму або дві квартири за вирішення питань.

У четвер, 28 жовтня, керівник LBA разом із посередником, якого він залучив до справи, були затримані під час отримання грошей. Також у посередника виявили в автомобілі рюкзак з великою сумою грошей.

Попередня кваліфікація — шахрайство в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК). Вирішується питання про повідомлення затриманим підозр, а також перевіряється версія про причетність поліцейських та Міністерства юстиції до злочину — 28 жовтня обшуки пройшли і у приміщеннях Святошинського районного управління поліції Києва. Керівник LBA обіцяв потерпілим вирішувати питання у Мінʼюсті, поліції та судах.