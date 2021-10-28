ДБР провело обшук в адвокатському обʼєднанні та райуправлінні поліції Києва

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Державне бюро розслідувань проводить обшук в адвокатському обʼєднанні LBA – Law Business Association.

Про це «Бабелю» повідомило джерело, добре знайоме з ходом розслідування.

Обшуки відбувалися у справі, яка стосується незаконного заволодіння майном. Потерпілі є подружжям і працюють у сфері IT, заявили, що наприкінці літа дізналися про те, що невідома їм жителька Харкова подала проти них заяву з вимогою повернути їй 20 мільйонів гривень, які їй начебто були винні потерпілі. На підставі цього проти них порушили кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство). Після цього вони дізналися, що дві квартири, які належать їм, були шахрайським чином переписані на невідомі компанії. У причетності до цих дій подружжя запідозрило юристів LBA. Голова адвокатського обʼєднання, Денис Федоркін, за їхніми словами, заявив, що може розвʼязати ці питання за $600 тисяч, але потім знизив вимоги.

Також правоохоронці провели обшук у приміщеннях Святошинського районного управління поліції Києва.

У Держбюро розслідуванні не підтвердили, але й не спростували обшуки та пообіцяли надати деталі слідчих дій згодом.