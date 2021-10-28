США видали перший паспорт із гендером X колишньому військовому, який народився із неоднозначними статевими ознаками

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Dana Zzyym / Facebook

Сполучені Штати видали свій перший в історії паспорт із позначкою про стать Х колишньому службовцю Військово-морських сил США 63-річному Дані Ззім.

Цю інформація підтвердила правозахисна організація Lambda Legal, яка допомагала Ззім, а деталі пише Associated Press.

Дана народився з неоднозначними статевими характеристиками. Від народження він мав анатомію, яка не класифікується ні як чоловіча, ні як жіноча. У дитинстві він переніс кілька «незворотних, болючих та непотрібних з медичної точки зору операцій», адже батьки хотіли, аби він був схожий на хлопчика. Ззім зрозумів, навіщо йому у дитинстві робили численні операції тільки після служби у ВМС США. Вперше інтерсексом він себе ідентифікував уже після цього, під час навчання в Колумбійському університеті.

Зараз Дана Ззім просить використовувати щодо себе займенники «вони/їм/їх».

Dana Zzyym / Facebook

У 2015 році Ззім подав до суду на Державний департамент із проханням ввести політику, яка б дозволила ввести інтерсекс-гендерні паспорти. Судова тяганина тривала кілька років. У 2020 році Ззім виграв позов до Держдепу в Апеляційному суді США. В ухвалі суд зазначив, що примус інтерсексуалів обирати маркер чоловічої чи жіночої статі у заяві на паспорт «вносить неточність у дані». У червні 2021 року Держдепартамент США оголосив, що змінить свою політику, додавши гендерний маркер до паспортів США для небінарних та інтерсексуальних людей.

Цим самим паспортом із гендером X Сполучені Штати приєднуються щонайменше до десятка інших країн, які їх вже видають. Ідеться про Австралію, Австрію, Бангладеш, Канаду, Данію, Німеччину, Ісландію, Індію, Мальту, Непал, Нову Зеландію та Пакистан. Більшість країн, які пропонують третій маркер у графі «стать» у паспортах, використовують X — цей варіант визнаний Міжнародною організацією цивільної авіації (це установа Організації Обʼєднаних Націй, яка встановлює міжнародні стандарти проїзних документів).