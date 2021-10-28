США видали перший паспорт із гендером X колишньому військовому, який народився із неоднозначними статевими ознаками
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Dana Zzyym / Facebook
Сполучені Штати видали свій перший в історії паспорт із позначкою про стать Х колишньому службовцю Військово-морських сил США 63-річному Дані Ззім.
Цю інформація підтвердила правозахисна організація Lambda Legal, яка допомагала Ззім, а деталі пише Associated Press.
Дана народився з неоднозначними статевими характеристиками. Від народження він мав анатомію, яка не класифікується ні як чоловіча, ні як жіноча. У дитинстві він переніс кілька «незворотних, болючих та непотрібних з медичної точки зору операцій», адже батьки хотіли, аби він був схожий на хлопчика. Ззім зрозумів, навіщо йому у дитинстві робили численні операції тільки після служби у ВМС США. Вперше інтерсексом він себе ідентифікував уже після цього, під час навчання в Колумбійському університеті.
Зараз Дана Ззім просить використовувати щодо себе займенники «вони/їм/їх».
У 2015 році Ззім подав до суду на Державний департамент із проханням ввести політику, яка б дозволила ввести інтерсекс-гендерні паспорти. Судова тяганина тривала кілька років. У 2020 році Ззім виграв позов до Держдепу в Апеляційному суді США. В ухвалі суд зазначив, що примус інтерсексуалів обирати маркер чоловічої чи жіночої статі у заяві на паспорт «вносить неточність у дані». У червні 2021 року Держдепартамент США оголосив, що змінить свою політику, додавши гендерний маркер до паспортів США для небінарних та інтерсексуальних людей.
Цим самим паспортом із гендером X Сполучені Штати приєднуються щонайменше до десятка інших країн, які їх вже видають. Ідеться про Австралію, Австрію, Бангладеш, Канаду, Данію, Німеччину, Ісландію, Індію, Мальту, Непал, Нову Зеландію та Пакистан. Більшість країн, які пропонують третій маркер у графі «стать» у паспортах, використовують X — цей варіант визнаний Міжнародною організацією цивільної авіації (це установа Організації Обʼєднаних Націй, яка встановлює міжнародні стандарти проїзних документів).
- 27 жовтня 2021 року Держдепартамент США видав перший американський паспорт із позначкою про стать Х. Наразі Держдеп співпрацює з іншими урядовими установами США, аби в майбутньому забезпечити комфортні подорожі для всіх власників паспортів.
- У січні президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа, який суттєво обмежував можливість трансгендерів служити в армії з 2017 року. За словами Байдена, гендерна ідентичність не має бути перешкодою для військової служби.
- У липні Аргентина стала першою країною у Латинській Америці, яка запровадила паспорти для небінарних людей.