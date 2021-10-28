Кабмін затвердив стратегію інтеграції переселенців. Регіони отримають 22 млн грн субвенцій на житло

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Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 28 жовтня, схвалив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб, які вимушено залишили регіони через війну на Донбасі та окупацію Криму. Стратегія передбачає низку рішень на період до 2024 року.

Про це повідомляє урядовий портал.

Стратегія повинна допомогти створити умови для інтеграції переселенців у територіальних громадах, що приймають, і усунути перешкоди для цієї групи громадян у реалізації їхніх основних прав (доступ до адміністративних, соціальних та інших послуг). Крім цього, документ передбачає створення умов для розвитку потенціалу переселенців на новому місці проживання.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, стратегія торкнеться 1,4 млн українців.

Уряд надасть 11 областям субвенцію (22 мільйони гривень) на підтримку переселенців. На ці гроші куплять 53 обʼєкти нерухомості та проведуть ремонт 13 обʼєктів для тимчасового проживання близько 242 осіб.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що до 2024 року житлом буде забезпечено ще не менше 3 тисяч переселенців.

«Окрім того, заплановане будівництво 500 та придбання 60 квартир у співпраці з урядом Німеччини у містах Сєвєродонецьку та Краматорську до 2025 року, що забезпечить житлом ще приблизно 1 500 осіб, а будівництво 500 квартир у співпраці з урядом Туреччини у Києві, Миколаєві та Херсоні до кінця 2024 року дозволить забезпечити житлом ще близько 1 300 осіб», — сказав міністр.