У Лаосі з вантажівки з пивом вилучили рекордну для Азії кількість наркотиків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
Поліція Лаосу вилучила з вантажівки з пивом 55 мільйонів таблеток метамфетаміну та 1,5 тонни кристалічного мета. Це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь вилучали в Азії.
Цю інформацію 28 жовтня підтвердив офіційний представник ООН Джеремі Дуглас, цитує CNA.
Ця знахідка — рекордна для Азії. Крім цього, це втричі більша кількість таблеток метамфетаміну, ніж Лаос вилучив за весь минулий 2020 рік. Поліція вже затримала водія вантажівки, який віз пиво Lao Brewery, а разом з ним і наркотики. Компанія Lao Brewery вже виступила із заявою, в якій заперечувала свою причетність до цього.
Зазначимо, що цього разу наркотики вилучили на півночі країни у провінції Бокео. Вона є частиною так званого Золотого трикутника — зони контрабанди наркотиків на кордонах Мʼянми, Лаосу та Таїланду.
Останніми роками Лаос був воротами для торговців наркотиками, які вивозили партії метамфетаміну з проблемного штату Шан у Мʼянмі. В останні місяці ця тенденція помітно посилилася через військовий переворот у Мʼянмі, де владу захопила хунта.
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