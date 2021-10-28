Серіал «Південний парк» повернеться на екрани в листопаді. Вийде спецепізод

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Мультсеріал «Південний Парк» повернеться на екрани 25 листопада разом із виходом спецепізоду South Park: Post Covid.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter, який поспілкувався з творцями мультсеріалу Треєм Паркером і Меттом Стоуном.

Творці серіалу розповіли, що перший годинний «спешл» спочатку вийде на стримінгу Paramount+. Він розповість про те, як головні герої намагаються повернутися до нормального життя після пандемії коронавірусу.

Після інтервʼю автори серіалу представили тизер майбутнього «спешлу».

У планах авторів 14 «мініфільмів». Другий вийде у грудні 2021 року, але його деталі поки що не уточнюються. Загалом автори планують випускати по два годинні спецепізоди на рік.