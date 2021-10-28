У Чехії поліція почала розслідування проти оточення президента. Їх підозрюють у приховуванні інформації про стан здоров’я глави держави

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У Чехії поліція розпочала перевірку людей з оточення президента Мілоша Земана. Їх підозрюють у приховуванні інформації про справжній стан здоров’я глави держави та підробці документів.

Про це пише Respekt.

Також поліцейські встановлюють, чи вчинили злочин люди з Адміністрації президента, не надавши Земану медичну допомогу у замку в Ланах, звідки його госпіталізували.

Ще одним епізодом справи є можлива підробка підпису Земана на документі про скликання нової Палати депутатів.

Інші деталі правоохоронці відмовилися розповісти журналістам. Вони лише зазначили, що в обох випадках підозрюваним загрожує по два роки позбавлення волі.

Чеська поліція почала розслідувати можливий «злочин проти республіки» після брифінгу про стан Земана. Адміністрацію президента підозрюють у можливих порушеннях при інформуванні громадськості про стан здоровʼя президента. Напередодні глава Сенату Мілош Вистрчил розповів про відповідь на запит з лікарні, в якій перебуває Земан: його довгостроковий прогноз стану здоровʼя «дуже непевний», і тому можливість його повернення до роботи в найближчі тижні оцінюється як «малоймовірна».

Попри це члени адміністрації Земана стверджували, що той невдовзі одужає і повернеться на роботу, хоча і мали дані від медиків про поганий стан його здоров’я. А після цього до нього в палату приходив очільник нижньої палати парламенту і приніс звідти документ із підписом Земана. Вважається, що сам президент не міг поставити свій підпис через поагний стан здоров’я, а його підробила дружина Земана.