Бойовики обстріляли Трьохізбенку Луганської області. Снаряди пошкодили 5 будинків (фото)

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Бойовики «ЛНР» обстріляли селище Трьохізбенка Луганської області. Про це в коментарі «Бабелю» повідомила Щастинська міська військово-цивільна адміністрація.

«Окупаційні війська випустили близько 20 снарядів із забороненої Мінськими домовленостями артилерії великих калібрів», — зазначає ВЦА.

По населеному пункту Трьохізбенка вони випустили близько 20 снарядів, які пошкодили п’ять приватних будинків.

Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає.

Це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Трьохізбенки з боку російсько-окупаційних військ за останні місяці.

Нагадаємо, що ввечері 8 вересня 2021 року бойовики стріляли з населеного пункту Сміле в напрямку житлових будинків Трьохізбенки Щастинської громади. Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 і 122 мм. У бік будинків мешканців Трьохізбенки випустили 30 снарядів, пʼять з них влучили в п’ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки.