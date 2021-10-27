Volvo розробила навантажувач за прототипом Lego Technic. Машиною керує штучний інтелект

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Компанія Volvo розробила навантажувач LX03, який став реальною версією дитячої іграшки із серії конструкторів Lego Technic.

Про це розповіли інженери автомобільної компанії.

Volvo запевняють, що стали першою компанією, якій вдалося зробити реальну техніку на основі моделі Lego. Щоб реалізувати задум, фахівці оптимізували конструкцію машини та забрали звідти місце для водія — технікою керуватиме штучний інтелект.

Навантажувач здатний підняти пʼять тонн, а обсяг його ковша становить півтора кубометра. Автомобіль розганяється до 38 кілометрів на годину і може працювати від одного заряду акумулятора до восьми годин.

Поки що LX03 існує тільки у вигляді прототипу. Компанія поки не повідомляє про запуск навантажувача в масове виробництво.