Помер один із головних антиядерних активістів. Сунао Цубої у 1945 році пережив бомбардування Хіросіми

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У Японії у віці 96 років помер один із найвпливовіших антиядерних активістів — Сунао Цубої.

Про це повідомляє Kyodo.

Цубої 20-річним юнаком пережив атомне бомбардування Хіросіми американською авіацією 6 серпня 1945 року. Він опинився за 1,2 км від епіцентру вибуху і отримав опіки по всьому тілу. У той день у Хіросімі загинуло до 160 тисяч людей, а ті, хто вижив, зіткнулися з жахами впливу радіації. Цубої після вибуху пролежав непритомний у шпиталі 40 днів.

Після війни Цубої побудував карʼєру вчителя і став одним із найактивніших членів Японської асоціації постраждалих від атомних та водневих бомб.

Він виступав у різних країнах, у тому числі в країнах-володарках ядерної зброї, із закликами відмовитися від подібного озброєння. Цубої співпрацював з багатьма дослідниками та зустрічався із впливовими політиками.

У 2016 році Цубої був присутній на церемонії в Меморіальному парку миру в Хіросімі, під час якої президент США Барак Обама виголосив промову, як перший чинний лідер США, який відвідав місто. Обама тоді потис йому руку.