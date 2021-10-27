На вбивство 96 щурів на острові Лорд-Хау витратили $1,8 млн. Гризуни загрожували флорі та фауні

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Влада австралійського острова Лорд-Хау веде посилене винищення щурів, які скоротили місцеву рідкісну фауну та флору. Останній етап операції по боротьбі з інвазивними гризунами коштував $1,8 млн, які витратили на знищення всього 96 щурів.

Про це пише The Guardian.

У 2019 році на острові, який внесено до списку світової спадщини, встановили 22 тисячі пасток та скинули з вертольотів понад 40 тонн отрути. Програма знищення «витягнула» $15,5 млн, але вбила приблизно 300 тисяч щурів та мишей. У той рік на 350 жителів острова припадала 1 тисяча гризунів. Програму вважали успішною — на це вказало зростання популяції тварин, які були на межі вимирання через пацюків.

Фахівці побоювалися, що щури повернуться на острів на кораблях чи літаках, але до початку 2021 року їх не бачили, і якби стан справ не змінювався, то острів офіційно визнали б «звільненим».

У квітні 2021 року двох щурів помітила місцева жінка. Гризунів (самця та вагітну самку) невдовзі вбили, але визначити їхнє походження не вдалося. Цей випадок змусив владу провести ще один етап програми знищення.

Для цього на острові встановили 250 камер-пасток з датчиками руху та запросили австралійські та новозеландські загони фахівців із собаками. За пів року вдалося вбити 96 щурів. Фахівці провели генетичний аналіз, щоб встановити, вижили щури після основної програми чи прибули з материка. Результати аналізів, однак, прибудуть у грудні.

Поки що влада вирішила вести посилений моніторинг.