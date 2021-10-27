Армія України випробовує модернізовану систему залпового вогню «Вільха-М». Її ракети «бʼють» на понад 100 км

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На Одещині, на одному з полігонів пройшли держвипробування модернізованої реактивної системи залпового вогню «Вільха-М» зі збільшеною дальністю польоту ракет.

Про це повідомляє Міноборони України.

РСЗВ «Вільха» від Київського конструкторського бюро «Луч» вже прийнята на озброєння військ, але зразок із ракетами калібру 300 мм, що тестується, здатний вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів.

Про результати стрільб і випробувань загалом не повідомляється. Вказано, що роботу комплексу оцінюють фахівці — на підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття зразка на озброєння військ.

Ця система теж створена КБ «Луч» у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами. Боєприпаси для РСЗВ «Вільха-М» виготовляють в Україні за замкненим циклом.

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