Армія України випробовує модернізовану систему залпового вогню «Вільха-М». Її ракети «бʼють» на понад 100 км
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Одещині, на одному з полігонів пройшли держвипробування модернізованої реактивної системи залпового вогню «Вільха-М» зі збільшеною дальністю польоту ракет.
Про це повідомляє Міноборони України.
РСЗВ «Вільха» від Київського конструкторського бюро «Луч» вже прийнята на озброєння військ, але зразок із ракетами калібру 300 мм, що тестується, здатний вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів.
Про результати стрільб і випробувань загалом не повідомляється. Вказано, що роботу комплексу оцінюють фахівці — на підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття зразка на озброєння військ.
Ця система теж створена КБ «Луч» у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами. Боєприпаси для РСЗВ «Вільха-М» виготовляють в Україні за замкненим циклом.
- Систему «Вільха» прийняли на озброєння у 2018 році. У квітні 2019 року розпочалися випробування ракети для «Вільха-М» із дальністю польоту до 130 км. У системи модернізували управління та бойову частину. У розробці вже ракета з дальністю пуску близько 200 км, але КБ «Луч» планувало розпочати серійне виробництво «Вільха-М» у 2021 році.