Глава МЗС України заперечив заяву Кремля про те, що США підтримали надання автономії ОРДЛО

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечив інформацію Росії про те, що заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Москви обговорювала надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям України.

Про це міністр повідомив у соціальних медіа.

На запитання, чи правда, що Нуланд під час візиту обговорювала особливий статус ОРДЛО, Кулеба відповів, що це неправда.

«Американські партнери докладно інформують нас про свої контакти», — запевнив міністр.

Річ у тім, що після візиту Нуланд заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що вона від імені США «підтримала автономію тимчасово окупованих територій».

Водночас, посольство США в Україні зазначило, що насамперед дипломати публічно не розголошують зміст перемовин, утім наголосили: «США незмінно підтримують суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України в умовах російської агресії».

Вікторія Нуланд була у Москві 11—13 жовтня.