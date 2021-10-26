Соліст гурту «Ляпіс 98» пояснив інцидент із глядачем на концерті у Полтаві

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Соліст гурту «Ляпіс 98» Сергій Міхалок розповів свою версію інциденту під час концерту у Полтаві, коли він вдарив одного із глядачів на сцені.

Про деталі музикант повідомив у своєму відеозверненні до фанів.

Міхалок одразу попередив, що звертається до фанатів, а не «до широкого загалу» чи правоохоронців.

«Я розмовляв з людьми з першого ряду, там [були] якісь приємні інтелігентні люди, я іноді апелюю з дітьми, якісь жарти. Повертаюся, дивлюся, а їх немає, моїх коханих, а сидять пару пацанів, які явно «підлили сливу», імітуючи, що вони явно занудьгували. Ну, я думаю: Ого, я вас вже не відпущу», — сказав Міхалок.

За його словами, він почав жартувати з ними, і коли охорона спробувала вивести компанію із зали, попросив одного з чоловіків пустити на сцену, оскільки той мав гітару. Далі Міхалок каже, що чоловік почав неадекватно поводитися, хамити і матюкатися.

«Тихенько його боданув, він більше навіть не від удару [впав], а якось, я не відмазуватимуся — дав бичка, у нас це називається. В Україні називається «на Одесу відправив», — заявив Міхалок, зазначивши, що не надав значення конфлікту.

За його словами, після концерту він розмовляв із постраждалим, і той не мав до нього претензій.