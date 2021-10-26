Бойовики заявили, що ЗСУ взяли під контроль село в «сірій» зоні на Донбасі. Джерела в Міноборони підтверджують

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Гуманітарна місія «Проліска»

Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка в Донецькій області. Воно розташоване біля села Гранітне.

Цю інформацію спочатку почали поширювати «військові кореспонденти» бойовиків і сепаратистські ЗМІ. Джерела «Бабеля» в Міноборони України підтвердили інформацію.

Українські військові зайшли в село ввечері 25 жовтня і закріпились там.

Село Старомар’ївка розташоване біля села Гранітне, їх розділяє річка Кальміус. До війни між ними був автомобільний міст, але його підірвали у 2014 році. Однак обидва села з’єднує пішохідний місток. Жителі Старомар’ївки ходили до Гранітного у магазин і лікарню. Діти відвідували школу на підконтрольній Україні території. Саме село переважно україномовне.

Скриншот

Скриншот

У 2020 році в селі проживали 150 людей, зокрема 7 дітей. Вісім років у Старомар’ївці не було централізованого водопостачання, магазину, аптеки, лікарні. Село перебувало в «сірій» зоні.