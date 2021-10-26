Зрив візиту «слуг» до США: посольство України заявило, що не супроводжує приватні поїздки чиновників

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Посольство України у Сполучених Штатах заявило, що приватні поїздки держслужбовців не супроводжуються і не організовуються закордонними дипломатичними установами України. Так установа прокоментувала інформацію про те, що низка нардепів «Слуги народу» не змогла потрапити до США для проведення низки зустрічей через відкликання дипломатичної ноти.

Про це пише «Радіо Свобода».

Відомство нагадало, що «забезпечує робочі поїздки очільників держави, державних службовців, народних депутатів і громадських представників України». «Обов’язковою умовою робочих відряджень для держслужбовців є погодження та визначення цілей та завдань робочої поїздки відповідно до передбачених законодавством процедур. Водночас приватні поїздки держслужбовців не супроводжуються і не організовуються закордонними дипломатичними установами України», — заявили в посольстві.

Дипломатичне представництво також зазначило, що для забезпечення закордонних візитів залучає кошти з бюджету, а «без офіційного погодження візиту виділення таких коштів неможливе».

Як стало відомо напередодні «Бабелю», Міжнародний республіканський інститут і організація House Democracy Partnership запросили делегацію депутатів з міжфракційного обʼєднання «Чиста енергія — здорове навколишнє середовище» прилетіти до США з візитом. Там вони мали обговорити «Північний потік — 2», зелену енергетику та інші проблеми цього спрямування.

До обʼєднання входять 25 депутатів усіх фракцій парламенту, зокрема «Слуги народу». Співголовою міжфракційного обʼєднання є нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Щоб вилетіти у США, депутати мали отримати дипломатичну ноту від Міністерства закордонних справ, але напередодні вильоту в МЗС передумали та скасували ноту. Причин такого рішення вони не пояснили. Відтак депутати не отримали візи А1, тому делегація не змогла вилетіти з України.