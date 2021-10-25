Акторка Наталія Орейро отримала громадянство Росії

Новини

Аргентинська акторка та співачка Наталія Орейро отримала громадянство Росії.

Про це свідчить інформація на порталі правової інформації РФ.

Згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, підписаним 25 жовтня, громадянство артистка набула разом зі своїм сином Мерліном, який народився у 2012 році в Аргентині.

Як пишуть російські ЗМІ, уперше про отримання громадянства Росії співачка заговорила після приїзду до Росії у 2020 році. Пізніше вона відвідала посольство Росії в Аргентині, де їй запропонували подати документи на отримання громадянства.

Орейро — відома уругвайська і аргентинська співачка, акторка та модель. Вона здобула широку популярність на пострадянському просторі завдяки головним ролям в аргентинських серіалах «Багаті та знамениті» і «Дикий янгол».