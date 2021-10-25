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РНБО склала перелік Telegram-каналів, які просувають проросійські наративи

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Videvo

Рада національної безпеки та оборони склала перелік українських Telegram-каналів, які просувають проросійські наративи, що описані у глосарію термінів та словосполучень щодо протидії пропаганді.

Про це інформує пресслужба відомства.

У повідомленні йдеться, що ці Telegram-канали «безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації».

«Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку канали називають «переворотом», — зазначила пресслужба.

Канали, які увійшли в список:

В РНБО наголошують, що «особисті інтереси Клименка спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, критику дій уряду та підтримку сепаратистських рухів».

«Ці канали та пов’язані із ними медіа вже неодноразово було помічено у просуванні інтересів проросійських діячів», — наголосила Рада.

Ці два канали адмініструє одна людина, яка, за даними СБУ, приймає замовлення на публікацію матеріалів політичного характеру та здійснює менеджмент. Правоохоронці встановили особу адміністратора та оголосили її у розшук.

Ця ж людина адмініструє Telegram-канали «Легитимный», «Резидент», «ЗеРада» та Новоstnoy (3,8 тисячі підписників) — це канал-прокладка, що використовується для поширення публікацій прокремлівських каналів.

Також в РНБО назвали акаунти персональних блогів, що просувають проросійські наративи — Юрий Ткачев, Андрей Манчук, Корнилов, Максим Могильницкий, Вадим Рабинович, Moroz.Live.

Нагадаємо, 20 жовтня РНБО опублікувала глосарій, який рекомендують використовувати щодо російської агресії. Його розробили для протидії пропаганді.