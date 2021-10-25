РНБО склала перелік Telegram-каналів, які просувають проросійські наративи

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Рада національної безпеки та оборони склала перелік українських Telegram-каналів, які просувають проросійські наративи, що описані у глосарію термінів та словосполучень щодо протидії пропаганді.

Про це інформує пресслужба відомства.

У повідомленні йдеться, що ці Telegram-канали «безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації».

«Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку канали називають «переворотом», — зазначила пресслужба.

Канали, які увійшли в список:

Klymenko Time (53 тисячі підписників) — проєкт належить колишньому міністрові доходів і зборів України – Олександрові Клименку та працює з 2017 року.

(53 тисячі підписників) — проєкт належить колишньому міністрові доходів і зборів України – Олександрові Клименку та працює з 2017 року. Vesti (20 тисяч підписників) – канал належить медіахолдингу «Мультимедіа-інвест груп». Головою холдингу є колишній прессекретар та цивільна дружина Клименка — Ольга Семченко.

В РНБО наголошують, що «особисті інтереси Клименка спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, критику дій уряду та підтримку сепаратистських рухів».

«Ці канали та пов’язані із ними медіа вже неодноразово було помічено у просуванні інтересів проросійських діячів», — наголосила Рада.

«Шептун» (57 тисяч підписників) — анонімний канал, який публікує так звані інсайди та активно цитує прокремлівських пропагандистів.

(57 тисяч підписників) — анонімний канал, який публікує так звані інсайди та активно цитує прокремлівських пропагандистів. First (447 тисяч підписників) — канал пише про політику в Україні. Аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного РФ.

Ці два канали адмініструє одна людина, яка, за даними СБУ, приймає замовлення на публікацію матеріалів політичного характеру та здійснює менеджмент. Правоохоронці встановили особу адміністратора та оголосили її у розшук.

Ця ж людина адмініструє Telegram-канали «Легитимный», «Резидент», «ЗеРада» та Новоstnoy (3,8 тисячі підписників) — це канал-прокладка, що використовується для поширення публікацій прокремлівських каналів.

Також в РНБО назвали акаунти персональних блогів, що просувають проросійські наративи — Юрий Ткачев, Андрей Манчук, Корнилов, Максим Могильницкий, Вадим Рабинович, Moroz.Live.

Нагадаємо, 20 жовтня РНБО опублікувала глосарій, який рекомендують використовувати щодо російської агресії. Його розробили для протидії пропаганді.