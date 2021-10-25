Найстарша компанія з прокату авто Hertz замовила 100 тисяч Tesla. Цим вона може «струснути» весь ринок

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Tesla

Найстарша в світі компанія з прокату автомобілів Hertz Global Holdings замовила у Tesla 100 тисяч електрокарів — як перший крок з електрифікації свого парку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Для Tesla це буде покупка на $4,2 мільярда. При цьому Hertz забере 1/10 того, що Tesla може виробити за рік. Таким чином, Hertz зможе «струснути» весь ринок автопрокату і «відігнати» конкурентів. Також Hertz порушує одну з основних традицій цього бізнесу, покриваючи повну ціну за добре обладнані автомобілі, а не за типові дешеві.

За словами джерел, Hertz отримає всі електрокари протягом наступних 14 місяців, однак седани Tesla Model 3 будуть доступні для оренди в США і в деяких частинах Європи з початку листопада.

Hertz вже планує розвивати свою інфраструктуру зарядних станцій і у підсумку оновити весь свій півмільйонний автопарк по всьому світу.