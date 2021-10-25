Суд Німеччини дав 10 років ісламістці за смерть 5-річної «рабині»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Баварський суд засудив до 10 років тюремного увʼязнення громадянку Німеччини Дженніфер В. за те, що вона дозволила померти 5-річній езідскій «рабині» від спраги.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Жінка була прихильницею «Ісламської держави» і в 2015 році з чоловіком-бойовиком жила в іракському Мосулі. Там пара «купила» езідську жінку і дівчинку, яких тримали у якості рабів.
«Після того, як дівчинка захворіла і намочила матрац, чоловік обвинуваченої у якості покарання привʼязав її на вулиці ланцюгом і дозволив дитині померти болісною смертю від спраги на сильній спеці. Обвинувачена дозволила чоловікові це і нічого не зробила для порятунку дитини», — заявили прокурори під час суду.
Мати дівчинки розповіла, що її змушували дивитися на смерть дитини.
Встановлено, що обвинувачена служила бойовикам ІД як член «поліції моралі», патрулюючи парки в Фаллуджі і Мосулі. Зі зброєю в руках і поясом смертника вона вишукувала жінок, які могли порушувати закони бойовиків. Схопили Дженніфер В. в посольстві Німеччини в Анкарі в 2016 році, коли вона намагалася оновити документи.
Її чоловіка затримали в травні 2019 року в Греції. У листопаді цього року йому винесуть вирок у Франкфурті.
- Езіди — курдська етноконфесійна група, яка розмовляє курманджійською мовою. Езідські меншини Сирії та Іраку зазнавали масових вбивств, викрадень і сексуального рабства з боку ІД. Езіди сповідують релігію, яка включає елементи християнства, іудаїзму та ісламу. Бойовики ІД вважають їх дияволопоклонниками.