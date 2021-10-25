У Токіо вперше за майже рік відновлюють роботу кафе і ресторани

Новини

Photo by Jezael Melgoza on Unsplash

У японській столиці Токіо вперше за майже рік відкриваються кафе та ресторани без жодних обмежень. Відкритися зможуть лише ті заклади, які попередньо пройшли сертифікацію, що засвідчує про дотримання певних карантинних заходів.

Про це пише NHK.

Раніше японська влада вимагала від закладів скорочувати кількість робочих годин, а також припинити продавати алкоголь після 8 вечора.

Тепер кафе та ресторани, які отримали сертифікати, зможуть повністю відновити роботу. Без сертифікатів заклади будуть змушені дотримуватися попередніх вимог.

Також влада рекомендує власникам обмежувати кількість відвідувачів за одним столиком, а в разі появи великої компанії — просити у них сертифікати про вакцинацію.