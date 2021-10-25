Кросівки Майкла Джордана продали за $1,47 мільйона. Це найдорожче спортивне взуття в історії

Новини

Sotheby's

Аукціонний дім Sothebyʼs продав кросівки зірки американського баскетболу Майкла Джордана із його автографом за рекордні $1,47 мільйона. Це найвища ціна, яку коли-небудь платили за ігрове взуття для будь-якого виду спорту.

Аукціон відбувся у неділю, 24 жовтня, у Лас-Вегасі. Кросівки придбав відомий колекціонер Нік Фіорелла. Як пише Sotheby`s, Джордан використав цю пару червоно-білих Nike Air Ships під час свого першого сезону з Chicago Bulls в 1984 році. Це був рік, коли він і Nike почали співпрацю щодо створення його фірмового бренду одягу та взуття.

«Цей рекордний результат для Jordan Nike Air Ships підтверджує місце Майкла Джордана і франшизи Air Jordan на вершині ринку кросівок», — сказав представник Sothebyʼs Брам Вахтер.

Однак це не найдорожчі кросівки, які коли-небудь продавалися. Цей рекорд належить реперу Каньє Весту, чиї прототипи Nike Air Yeezy 1 у квітні продали на приватному аукціоні за $1,8 мільйона.

Майкл Джордан вважається найкращим баскетболістом в історії гри, а в 1980-х і 1990-х роках став світовим символом, допомагаючи підняти авторитет NBA в усьому світі. Більше частину своєї карʼєри він провів із Chicago Bulls. Джордан став першим гравцем-мільярдером в історії NBA, у 2003 році він завершив карʼєру.