Мінсоцполітики «відвʼяже» штрафи від прожиткового мінімуму

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Очільниця міністерства соціальної політики Марина Лазебна анонсувала зміни у методології визначення розміру штрафів в Україні. Відомство розробило чотири законопроєкти, щоб «відвʼязати» штрафи від прожиткового мінімуму.

Про це міністр заявила в ефірі телеканалу «Дом» .

Лазебна пояснила, що розмір прожиткового мінімуму повинен бути більшим, оскільки чиновники вирішили змінити методологію визначення розміру штрафів.

«Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є привʼязка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. Вирішили залишити цю привʼязку у формуванні основних нарахувань: тільки пенсія та мінімальна зарплата. А все інше привʼязуємо до базових виплат, щоб у людини не було жодних втрат», — пояснила міністр.

За її словами, Мінсоцполітики разом з експертами розробило комплекс змін до законодавства, відповідні законопроєкти уже передали в парламент.

«Вийшло чотири законопроєкти. Один про методологію, другий про відвʼязування, далі — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат і доплат. Ми це все прописали», — резюмувала Лазебна.

Що таке прожитковий мінімум?

Це набір харчових продуктів, непродовольчих товарів та послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини. Щороку вартість цього державного соціального стандарту оновлюють, а перелік товарів і послуг змінюють з урахуванням фактичних потреб населення.

Загальний прожитковий мінімум у 2021 році становив 2 189 гривень з 1 січня до 30 червня. З липня до кінця листопада він зріс до 2 294 гривень, а з 1 грудня має збільшитись до 2 393 гривень.