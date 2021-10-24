У Харкові підпалили Lexus колишнього СБУшника. Зараз він працює в Офісі генпрокурора

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У Харкові невідомі підпалили Lexus заступника керівника генеральної інспекції Офісу генпрокурора Дмитра Калюжного. Цей відділ займається внутрішньою безпекою, тобто слідкує за своїми прокурорами, аби ті не порушували закони.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Подія сталася близько другої години ночі на вулиці Ньютона, 104. Постраждалих немає — пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За словами Калюжного, це авто перебувало у його користуванні, а за документами належить батькові.

Вогонь пошкодив передню частину капоту моторного відсіку. Попередня причина займання — підпал за допомогою легкозаймистої речовини.

За даними пресслужби ДСНС, пожежа пошкодила й автівку, котра була припаркована поруч. У Skoda Oktavia почали плавитись задній бампер та ліхтарі, але до займання не дійшло.

Раніше Калюжний працював у обласному управлінні СБУ у відділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. За даними Police Control Ukraine, підпал міг бути помстою працівників місцевої прокуратури або фігурантів (поліцейських) корупційних справ, за якими проводив розслідування Калюжний, працюючи в СБУ.