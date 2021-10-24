Китай успішно запустив супутник, який тестуватиме технологію захисту від космічного сміття

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Twitter / Tyler Gray

Китай успішно вивів на орбіту супутник Shijian-21. Він тестуватиме технологію запобігання утворенню космічного сміття в навколоземному просторі.

Про це пише агентство Сіньхуа.

«Супутник Shijian-21 був запущений о 9:27 за пекінським часом [04:27 за Києвом] ракетою-носієм Long March-3B і успішно вийшов на заплановану орбіту. Супутник буде в основному використовуватися для тестування і перевірки технологій запобігання утворенню космічного сміття», — говориться в повідомленні.

Цей запуск став 393-ю місією ракет-носіїв серії «Чанчжен». Деталі щодо самої технології відсутні. Західні ЗМІ звертають увагу, що засекречений характер місії може викликати занепокоєння. Зазначається, можливості для зближення й підʼєднання до іншого супутника для його дозаправки і ремонту (а це один із головних методів запобігання появі космічного сміття), якими володіє Shijian-21, можуть також використовуватися для виведення з ладу космічних кораблів противника.