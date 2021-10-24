Китай успішно запустив супутник, який тестуватиме технологію захисту від космічного сміття
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Twitter / Tyler Gray
Китай успішно вивів на орбіту супутник Shijian-21. Він тестуватиме технологію запобігання утворенню космічного сміття в навколоземному просторі.
Про це пише агентство Сіньхуа.
«Супутник Shijian-21 був запущений о 9:27 за пекінським часом [04:27 за Києвом] ракетою-носієм Long March-3B і успішно вийшов на заплановану орбіту. Супутник буде в основному використовуватися для тестування і перевірки технологій запобігання утворенню космічного сміття», — говориться в повідомленні.
Цей запуск став 393-ю місією ракет-носіїв серії «Чанчжен». Деталі щодо самої технології відсутні. Західні ЗМІ звертають увагу, що засекречений характер місії може викликати занепокоєння. Зазначається, можливості для зближення й підʼєднання до іншого супутника для його дозаправки і ремонту (а це один із головних методів запобігання появі космічного сміття), якими володіє Shijian-21, можуть також використовуватися для виведення з ладу космічних кораблів противника.
- У лютому 2019 року повідомлялося, що британські вчені з університету Суррею провели тестування супутника RemoveDebris, оснащеного спеціальним гарпуном, призначеним для збору сміття в космосі.
- У квітні 2019 року NASA заявило, що випробування Індією протисупутникової ракети призвели до появи космічного сміття, що створює ризики для роботи людей у космосі.