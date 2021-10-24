Франція вивела на орбіту власний військовий супутник
- Автор:
- Олег Панфілович
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Важка ракета-носій Ariane-5 Європейського космічного агентства (ESA) успішно вивела на орбіту два супутники звʼязку.
Про це повідомила французька компанія-оператор Arianespace.
Ракета із супутниками злетіла з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Запуск відкладали через виявлені проблеми з першим ступенем ракети. Їх вдалося швидко усунути.
В рамках місії VA255 ракета вивела на орбіту супутники SYRACUSE 4A і SES-17, створені франко-італійським виробником аерокосмічної продукції Thales Alenia Space.
Військовий супутник SYRACUSE-4A вагою понад 3,8 тонни запустили в рамках програми Міністерства оборони Франції. Він забезпечуватиме звʼязок між командними пунктами у Франції й угрупованнями військ, які дислокуються по всьому світу. Крім цього, апарат обладнаний оптико-електронною системою стеження.
- У липні 2019 року повідомлялося, що з 2023 року Франція планує запустити спостережні мінісупутники для підвищення можливостей захисту французьких супутників.
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