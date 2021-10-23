Туреччина за наказом президента оголосить персонами нон грата 10 послів

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Recep Tayyip Erdoğan / Flickr

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив міністерству закордонних справ країни оголосити 10 послів персонами нон грата.

Причиною називають заклик дипломатів звільнити з вʼязниці турецького підприємця і мецената Османа Кавалу, пише агенція Reuters.

Ще 19 жовтня МЗС Туреччини через цей заклик викликало на розмову керівників дипломатичних місій Німеччини, США, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії.

«Я доручив нашому міністру закордонних справ якнайшвидше оголосити цих десятьох послів персонами нон грата», — заявив Ердоган у промові 23 жовтня.

Дипломати цих країн у спільній заяві закликали негайно звільнити Османа Кавалу, нагадавши, що на його користь є рішення ЄСПЛ, а заведення на нього нових справ після попереднього виправдання ставить під сумнів повагу до демократії, верховенства права і прозорість судочинства у Туреччині.

Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року, відповідальність за який турецька влада покладає на рух Фейтуллаха Гюлена.

Що за переворот?

Анкара звинувачує проповідника Фетхуллаха Гюлена в організації спроби державного перевороту у 2016 році, а також у проникненні однодумців до збройних сил, поліції, органів юстиції та в міністерства.

У ніч на 16 липня 2016 року військові Туреччини здійснили спробу військового перевороту. На Стамбул й Анкару відбувалися авіанальоти, на вулиці вивели танки. Унаслідок заколоту 161 людина загинула, ще 1 440 отримали поранення. Влада Туреччини звинуватила в його організації Гюлена, який вже багато років мешкає у США. Сам проповідник усі звинувачення заперечує.

Суд у Туреччині виніс довічні вироки 74 особам, яких звинувачували в участі в невдалій спроби державного перевороту.

Туреччина наполягає на екстрадиції Гюлена зі США, звинувачуючи Вашингтон у підтримці його організації FETO.