Зеленський відповів на петицію про запровадження кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський просить голову Верховної Ради та прем’єр-міністра розглянути питання про запровадження кримінальної відповідальності за «примусову вакцинацію» та виплату компенсацій за можливі негативні наслідки після щеплення.

Про це йдеться у відповіді глави держави на петицію «Кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію», яка набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Зеленський наголосив, що ухвалення законів входить винятково до повноважень парламенту та нагадав, що відповідно до Конституції, людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

«При цьому передбачено, що стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України», — зазначив президент.

Крім того, він підкреслив, що відповідно до закону поширення небезпечних інфекцій передбачає обов’язкові профілактичні щеплення серед працівників окремих професій, а у разі загострення ситуації такі щеплення можуть проводитися на окремих територіях та об’єктах.

Нагадаємо, за добу 22 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 483 особи .