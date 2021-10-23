В Україні встановили новий рекорд вакцинації людей від коронавірусу за добу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Tim Reckmann / Flickr
В Україні за добу 22 жовтня від коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей — 289 468 українців.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.
За даними МОЗ, першу дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані — 86 203 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплені 8 760 924 людини, з них отримали дві дози 6 915 377 людей.
Водночас за минулу добу виявили 23 229 нових випадків коронавірусу, госпіталізовані 5 362 особи, померли 483 пацієнти, одужали — 8 330 осіб.
Найбільше випадків COVID-19 за добу виявили у Дніпропетровській (1 832), Львівській (1 754), Одеській (1 499) та Харківській (1 409) областях.
Від початку пандемії в Україні захворіли 2 748 614 людей, одужали — 2 369 695 пацієнтів, померли — 63 486.
- За добу 21 жовтня в Україні встановили три рекорди: виявили найбільшу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус, померлих від нього та вакцинованих.
- Наразі у «червоній» зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. З 23 жовтня до цієї зони переходить і Сумська область.