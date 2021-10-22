«Немає слів, щоб описати шок та сум». Актор Болдвін вперше прокоментував смертельний постріл на зйомках фільму

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Flickr / Children's Tumor Foundation

Американський актор Алек Болдвін вперше прокоментував смертельний постріл на зйомках фільму «Іржа». Зброя в актора виявилася зарядженою, і від пострілу загинула операторка з України Галина Хатчінс, а також поранення отримав режисер Джоел Соуза.

Про це актор написав у своєму Twitter.

«Немає слів, щоб описати мій шок та сум з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс, дружини, матері і нашої глибоко поважаної колеги. Я повністю співпрацюю з правоохоронцями, щоб пояснити, як сталася ця трагедія», — повідомив актор.

Також Болдвін підкреслив, що перебуває на зв’язку з чоловіком загиблої операторки та її родиною. Він висловив їм співчуття.

Водночас Профспілка працівників індустрії розваг у Лос-Анджелесі розіслала своїм членам інформацію про те, що у зброї Болдвіна під час зйомок опинився один бойовий патрон. Поліція ж продовжує досліджувати зброю.