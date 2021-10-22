«Харчування непридатне для вживання, зі стелі тече вода». Денісова розповіла про умови утримання кримських татар у СІЗО РФ

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Соколовська Інна / УНІАН

Незаконно засуджених кримських татар тримають у СІЗО російського Новочеркаська у нелюдських умовах та без необхідної меддопомоги.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

За її словами, йдеться про Айдера Джаппарова, Руслана Месутова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Ленура Халілова, Ельдара Кантимірова, Руслана Нагаєва, Тимура Ібрагімова, Сервера Зекіряєва та Сулеймана Асанова, які очікують на розгляд апеляції на незаконні вироки.

Денісова розповіла, що ув’язнені скаржаться на харчування, непридатне для вживання, обмежену подачу води, якої не вистачає на всіх, а також позбавлення засобів особистої гігієни та психологічний тиск.

«Камери слідчого ізолятора переповнені, чоловікам доводиться спати по черзі, оскільки на 8 осіб лише 5 ліжок. Зі стелі тече вода, через сирість у приміщеннях слідчого ізолятора українські політв’язні постійно хворіють», — написала омбудсман.

Зокрема, зазначила Денісова, сильний кашель турбує Руслана Месутова, але він кілька днів не може домогтися огляду лікарем та встановлення діагнозу.

Омбудсман наголосила, що дії працівників СІЗО є порушенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод та Мінімальних стандартних правил поводження з увʼязненими, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

Денісова вимагає від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та Федеральної служби виконання покарань Росії терміново привести умови тримання у відповідність до міжнародних стандартів та надати кваліфіковану медичну допомогу усім, хто її потребує.