МОЗ купуватиме медичний кисень у Польщі через проблеми з виробництвом

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Євген Малолєтка

Міністерство охорони здоров’я закупить медичний кисень у Польщі для важкохворих із коронавірусом.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, пише Deutsche Welle.

За його словами, поставки становитимуть близько 240 тонн на тиждень. Ляшко підкреслив, що до планових робіт на заводах із виробництва кисню готувалися і знайшли їм заміну.

«Штам «Дельта» — він несподіваний і непрогнозований. Споживання кисню в лікарнях зростає в рази. У деяких — в десятки разів. Є міста, де споживання кисню сягає сьогодні 45—50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий кисневий потік в країні сьогодні — 977 тисяч літрів на хвилину», — пояснив міністр.