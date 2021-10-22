Хакери зламали соцмережу Трампа ще до її офіційного запуску

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Хакери змогли зламати соціальну мережу, яку планує запустити 45-й президент США Дональд Трамп. Вони створили низку фейкових акаунтів, зокрема і самого Трампа, та публікували нецензурну лайку, а також критику Twitter.

Про це пише The New York Times.

Протягом двох годин хакери створили у соцмережі Truth Social фейкові акаунти Дональда Трампа, його ексрадника Стіва Бенона, теоретика QAnon Рона Воткінса, а також гендиректора Twitter Джека Дорсі.

На фейковій сторінці Трампа хакери публікували фотографії свиней, нецензурну лайку, критику на адресу Дорсі, а також цікавились місцеперебуванням колишньої першої леді США Меланії Трамп.

Атаку на цю соцмережу підтвердили хакери з угрупованням Anonymous, які зазначили, що борються проти ультраправих. Зокрема це угруповання зламало сайт республіканців штату Техас після голосування за заборону абортів, і замінило його сайтом зі збору коштів на програму «Планування батьківства». Також хакери зламали популярну серед ультраправих компанію Epik, яка надає інтернет-послуги, і вкрали 220 Гб даних та особисту інформацію про клієнтів.

Своїм зламом хакери намагалися продемонструвати, що соцмережа Трампа має слабкі гарантії безпеки та може бути використана для обману користувачів.