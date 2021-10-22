У Раді на нардепа Устінову впав дверний засув. Довелося надавати медичну допомогу
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Oleksandra Ustinova
У Верховній Раді на депутатку Олександру Устінову впав дверний засув, розбивши їй голову.
Про це в Facebook повідомили Устінова і депутатка Ольга Стефанишина.
«Ранок починається не з кави. А з швидкої допомоги [...]. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі», — написала Стефанишина.
Пізніше Устінова показала засув і вказала, що він важить близько 1,5 кг. «Тепер МРТ завтра, крапельниця і все окі! Розсічення то нестрашно», — заявила депутат.
- За останній час в Раді два рази горіли пульти для голосування. У травні 2020 року загорівся пульт Максима Ткаченка, а березні цього року загорівся пульт голови фракції «Голос» Ярослава Железняка.