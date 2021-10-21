У МОЗ пояснили, чи можна алергікам вакцинуватися проти COVID
- Автор:
- Софія Телішевська
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Українці, які мають алергію, можуть вакцинуватися від коронавірусу, якщо їхня алергія не повʼязана з реакцією на щеплення.
Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоровʼя.
«Якщо ви маєте алергію, не пов’язану з вакцинами, — на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна, вона не є протипоказанням до вакцинації», — пишуть фахівці та додають, що алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.
У МОЗ зазначають, що алергія — це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, і далеко не кожен із них викликає реакцію в алергіків. Тому якщо ваша алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися потрібно обов’язково.
Якщо ви знаєте, які саме алергени викликають у вас реакцію, тоді ознайомтеся зі складом вакцини — за посиланням або ж запитайте у медичних працівників у місці вакцинації.
Вакциною не варто щепитися, якщо у вас є алергія саме на один із компонентів препарату.
- В Україні за добу 20 жовтня від коронавірусу померла рекордна кількість людей — 546. Вакцинували від нього також рекордну кількість людей — 251 254. Загалом станом на 21 жовтня в Україні обидва щеплення отримали 6 743 615 людей.