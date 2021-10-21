В Україні створять Нацкомісію з якості інтернету та звʼязку. Рада прийняла проєкт закону

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Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт ( № 6055 ), який створить Національну комісію для регулювання сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового звʼязку.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, комісія буде моніторити якість послуг, що надаються оператори — це дозволить поліпшити покриття швидкісного інтернету і мобільний звʼязок.

Комісія буде працювати замість Нацкомісії регулювання у сфері звʼязку та інформатизації, діяльність якої регулювалася законом «Про телекомунікації». Тепер в рамках Угоди про асоціацію з ЄС новий законопроєкт оновить структуру сфери електронних комунікацій.

Новий регулятор буде визначати населені пункти без звʼязку і забезпечувати надання таких послуг, здійснювати нагляд за діяльністю операторів/провайдерів і постачальників поштових послуг, проводити позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами, а також стежити за якістю послуг.

Мінціфри підтримує законопроєкт, але зазначає, що він потребує доопрацювання в частині фінансової незалежності (за рахунок спеціального фонду) та інституційної незалежності. Також в міністерстві кажуть, що потрібно прибрати повноваження, які відсутні в директиві Євросоюзу.

Документ створить передумови для входу України в Єдиний європейський цифровий ринок.