Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 8,5%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 8,5%.

Відповідне рішення ухвалило правління НБУ 21 жовтня.

«Це узгоджується зі зниженням інфляції до цілі 5% наприкінці наступного року відповідно до базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу», — заявили у Нацбанку.

У НБУ зазначили, що для повернення інфляції до мети 5% облікова ставка утримуватиметься на рівні не нижче 8,5% щонайменше до третього кварталу 2022 року, а не до другого, як очікувалося в липні.

«Зниження облікової ставки протягом наступного року відбуватиметься більш поступово, ніж прогнозувалося. Очікується також, що її рівень на кінець 2022 року становитиме 7,5% порівняно з 6,5% у попередньому прогнозі», — додали у Нацбанку.

Водночас регулятор зберігає прогноз інфляції на рівні 9,6% у 2021 році.

Окремо в НБУ зауважили, що зростання захворюваності на коронавірус на тлі низького рівня вакцинації в Україні може загрожувати суворішим локдауном і суттєвішим уповільненням економічної активності. Також зросли ризики тривалішого, ніж закладено в базовий сценарій, цінового сплеску у світі, що тиснутиме на внутрішні ціни, зокрема, на енергоносії. Актуальними залишаються й інші ризики проінфляційного характеру, зокрема різке погіршення умов торгівлі та відплив капіталу з країн із ринками, що розвиваються, а також ескалація військового конфлікту з Росією.

У разі реалізації цих та інших проінфляційних ризиків у Національному банку запевнили, що готові підвищити облікову ставку.

Що таке облікова ставка?

Це основний інструмент, яким користується НБУ, щоб регулювати інфляцію. Облікова ставка впливає на вартість кредитів. Якщо відсоткову ставку знижують, вартість кредитів теж має зменшуватися.