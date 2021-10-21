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Південна Корея запустила свою першу ракету-носій «Нурі» (Nuri).

Про це пише Korea Herald.

Ракета стартувала з Космічного центру в Кохині, провінція Чолла-Намдо. Ракета-носій вагою 200 тонн повинна вивести 1,5-тонний макет супутника на низьку орбіту на висоті близько 600-800 кілометрів над Землею.

Влада очистили територію навколо Космічного центру на випадок аварії. З ранку все населення в межах 3 км від стартового майданчика було евакуйовано. Уряд також обмежив польоти і плавання в районі траєкторії польоту ракети.

Проєкт «Нурі» обійшовся Південній Кореї приблизно у 2 трильйони вон ($1,6 мільярда). Ракета оснащена шістьма двигунами, які працюють на рідкому ракетному паливі. Південна Корея планує провести ще чотири запуски «Нурі» до 2027 року для підвищення надійності. До 2030 року Сеул планує відправити на Місяць власний зонд.