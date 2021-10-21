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Facebook / Віталій Кличко

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Обмеження, які будуть діяти в столиці, ухвалить Комісія з надзвичайних ситуацій у п’ятницю, 22 жовтня.

Про це він заявив під час засідання Київради у четвер, 21 жовтня.

За його словами, ситуація із захворюваністю у столиці погіршується, тому «днями Київ потрапить у «червону» зону карантину». За минулу добу, 20 жовтня, у Києві виявили 1 192 випадки коронавірусу, 39 людей померли. Кличко каже, що вік тих, хто помер, від 29 років.

«Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50% ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63%», — зазначив Кличко.

Мер столиці нагадав, що на сьогодні 98% шпиталізованих – не щеплені. І 99% летальних випадків – це також не вакциновані пацієнти.