The Times: Україна веде переговори з Британією про покупку ракет Brimstone
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Велика Британія і Україна ведуть переговори про продаж самонавідних ракет Brimstone, створених провідним європейським розробником і виробником ракетних систем MBDA UK.
Про це пише The Times з посиланням на джерела.
Україна хоче отримати ракети для озброєння ними патрульних катерів і літаків. Brimstone оснащені активною радіолокаційною головкою, яка дозволяє з великою точністю вражати цілі, які рухаються. Ракети можуть обходити системи оборони і мають невеликий розмір, за рахунок чого їх можна кріпити у великій кількості. Це дозволяє атакувати «рій» цілей, наприклад, одним літаком.
The Times пише, що такі переговори проходять вперше. Поштовхом для них стали побоювання того, що «Росія може використовувати газову кризу для захоплення території». Британський уряд раніше не продавав зброю Україні.
- Brimstone надійшли на озброєння в британську армію в 2005 році. Їх активно застосовували в операціях в Афганістані, Лівії та Сирії.
- Україна і Велика Британія в жовтні 2020 року підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах. Він передбачає виділення Британським експортно-кредитним агентством кредиту в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд).
- У червні цього року Україна і Велика Британія підписали меморандум про розвиток українського флоту. Він передбачає спільне проєктування і будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС.