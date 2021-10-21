The Times: Україна веде переговори з Британією про покупку ракет Brimstone

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Велика Британія і Україна ведуть переговори про продаж самонавідних ракет Brimstone, створених провідним європейським розробником і виробником ракетних систем MBDA UK.

Про це пише The Times з посиланням на джерела.

Україна хоче отримати ракети для озброєння ними патрульних катерів і літаків. Brimstone оснащені активною радіолокаційною головкою, яка дозволяє з великою точністю вражати цілі, які рухаються. Ракети можуть обходити системи оборони і мають невеликий розмір, за рахунок чого їх можна кріпити у великій кількості. Це дозволяє атакувати «рій» цілей, наприклад, одним літаком.

The Times пише, що такі переговори проходять вперше. Поштовхом для них стали побоювання того, що «Росія може використовувати газову кризу для захоплення території». Британський уряд раніше не продавав зброю Україні.