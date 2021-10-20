У США за рік на кордоні затримали 1,7 млн мігрантів — це рекордний показник за всю історію

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У Сполучених Штатах на кордоні з Мексикою протягом цього фінансового року, який закінчився у вересні, затримали понад 1,7 мільйона нелегальних мігрантів.

Як пише The Washington Post з посиланням на неопубліковані дані митниці та прикордонної служби США, це найвищий показник за всю історію країни. Спочатку WP писало, що побито рекорд 1986 року, але після уточнило інформацію.

Найбільше із затриманих в США бігло громадян Мексики — 608 тисяч. Решта з країн Центральної і Південної Америки, серед яких мігранти з Бразилії, Сальвадору, Венесуели, Гватемали, а також з острівних Гаїті та Куби. З 1,7 млн затриманих відправили назад 61%.

Ріст спроб нелегального перетину південного кордону зафіксували ще в минулому році, але він різко збільшився після інавгурації президента Джо Байдена.

Більшість мігрантів розповіли журналістам, що зважилися перетинати кордон після скасування низки розпоряджень Дональда Трампа, зупинки будівництва прикордонної стіни і через передвиборчі обіцянки Байдена помʼякшити політику щодо мігрантів. Вони сподіваються, що їм дозволять залишитися в США.

Сенатори від Республіканської партії закликали розцінити такий сплеск напливу мігрантів як кризу. У даних митниці зазначено, що кордон намагаються прорвати рецидивісти. Їх близько 25% від загальної кількості затриманих.