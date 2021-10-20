Держстат: За пів року COVID посів третє місце серед причин смертності українців

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Немеш Янош / УНІАН

За даними Державної служби статистики, від січня до серпня 2021 року в Україні померло 439 400 людей. Смертність від COVID-19 посіла третє місце, після хвороб системи кровообігу та раку.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, загинуло понад 37 тисяч людей.

Найчастішою причиною смерті серед українців стали хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 людей, з них:

ішемічна хвороба серця — 192 343 людини;

інсульт — 53 470 людей;

алкогольна кардіоміопатія — 2 229 людей.

Крім того, від раку загинула 49 021 людина, а від коронавірусу — 37 077.

Від грипу та пневмонії, за даними Держстату, померло 10 068 осіб, а хвороби органів травлення стали причинами смерті 16 тисяч людей.

Ще 4 214 людини загинули від інфекційних хвороб, зокрема від туберкульозу — 1 905. Від СНІДу померло 1 546 українців, що менше, аніж у аваріях.

Загалом 18 627 громадян загинули через зовнішні причини:

ДТП — 2 200;

самогубство — 4 099;

утоплення — 1 269;

отруєння алкоголем — 1 181;

випадкове отруєння — 1 033;

умисне вбивство — 848;

пожежі — 808.

Загальне скорочення чисельності населення у січні-серпні склало 245,9 тисяч людей. Також дані свідчать, що на 100 померлих в Україні припадає 41 новонароджений.