Вартість біткоїна майже сягнула $67 тисяч — це рекорд
- Автор:
- Костя Андрейковець
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QuoteInspector.com / Flickr
Курс біткоїна під час торгів 20 жовтня досяг рекордної вартості у $66 943, побивши рекорд, встановлений у квітні 2021 року ($63,5 тисячі).
Про це свідчать дані Coingecko і CoinDesk.
На момент написання новини біткоїн опустився в ціні до $66,6 тисячі. В цілому, за минулу добу криптовалюта подорожчала на 8%.
Зростання ціни почалося після заяви Bank of America про те, що ринок криптовалюти «занадто великий, щоб його ігнорувати», а сама криптовалюта є новим класом активів.
- Аналітики JPMorgan Chase спрогнозували, що ціна біткоїна в довгостроковій перспективі може перевищити $146 тисяч доларів. Ринок криптовалют став «більш зрілим», оскільки на нього прийшло багато великих інвесторів.
- Зростання вартості біткоїна обвалилося в квітні, коли його ціна опустилася до $30 тисяч. У жовтні почалося нове зростання.