Вартість біткоїна майже сягнула $67 тисяч — це рекорд

Новини

QuoteInspector.com / Flickr

Курс біткоїна під час торгів 20 жовтня досяг рекордної вартості у $66 943, побивши рекорд, встановлений у квітні 2021 року ($63,5 тисячі).

Про це свідчать дані Coingecko і CoinDesk.

На момент написання новини біткоїн опустився в ціні до $66,6 тисячі. В цілому, за минулу добу криптовалюта подорожчала на 8%.

Зростання ціни почалося після заяви Bank of America про те, що ринок криптовалюти «занадто великий, щоб його ігнорувати», а сама криптовалюта є новим класом активів.