У Японії землетрус підняв з дна океану 24 судна. Вони затонули під час битви за Іводзіму

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Сейсмічна активність вулкана на горі Сурібаті острова Іото (Іводзіма) підняла з дна Тихого океану залишки 24 японських транспортних суден.

«Іводзіма — найбільш мінливий вулкан серед 110 діючих вулканів в Японії. Я думаю, що є ймовірність великого виверження», — заявив директор Центру сприяння дослідженням вулканів Сецу Накада, пише Daily Mail.

На супутникових знімках All Nippon можна побачити, що судна перебувають на пляжі на західній частині острова. Саме тут навесні 1945 року після двох місяців боїв, в яких загинуло близько 7 тисяч морських піхотинців США, велося будівництво стоянки для флоту.

Трофейні японські судна були затоплені і використовувалися як хвилерізи для японських кораблів, які стояли в імпровізованому пункті базування.

Після того, як у 1968 році острів, який був захоплений США, повернули Японії, там розмістилася військова база японських Сил самооборони. Військові вирішили не піднімати затоплені судна, але через сейсмічну активність тепер вони знову зʼявились на пляжі.