У Японії землетрус підняв з дна океану 24 судна. Вони затонули під час битви за Іводзіму
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сейсмічна активність вулкана на горі Сурібаті острова Іото (Іводзіма) підняла з дна Тихого океану залишки 24 японських транспортних суден.
«Іводзіма — найбільш мінливий вулкан серед 110 діючих вулканів в Японії. Я думаю, що є ймовірність великого виверження», — заявив директор Центру сприяння дослідженням вулканів Сецу Накада, пише Daily Mail.
На супутникових знімках All Nippon можна побачити, що судна перебувають на пляжі на західній частині острова. Саме тут навесні 1945 року після двох місяців боїв, в яких загинуло близько 7 тисяч морських піхотинців США, велося будівництво стоянки для флоту.
Трофейні японські судна були затоплені і використовувалися як хвилерізи для японських кораблів, які стояли в імпровізованому пункті базування.
Після того, як у 1968 році острів, який був захоплений США, повернули Японії, там розмістилася військова база японських Сил самооборони. Військові вирішили не піднімати затоплені судна, але через сейсмічну активність тепер вони знову зʼявились на пляжі.
- Битва за Іводзіму почалася 16 лютого 1945 року. Острів Іото був необхідний США для створення авіабази і бомбардувань з повітря Японських острів. За два місяці боїв корпус морської піхоти США втратив 28 686 осіб, японські втрати сягнули 20 919 солдатів і офіцерів. Навіть після закінчення Другої світової війни окремі японські військовослужбовці партизанили на острові до 1949 року.
- Острів Іводзіма має вулканічне походження і, як і вся Японія, розташований на Тихоокеанському «Вогняному кільці», дузі інтенсивної сейсмічної активності. За підрахунками науковців, на острові сталося щонайменше 10 вивержень, останнє з яких було в 1982 році. Через сейсмічну активність з 1952 року острів піднявся на 10 метрів. Вулкан Сурібаті, що входить у перелік 10 найбільш небезпечних вулканів Японії, — найвища точка острова, 169 метрів.