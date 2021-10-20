Світовий банк надасть Києву $39 млн на продовження лінії швидкісного трамвая до станції метро «Палац спорту»

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Freddie Collins / Unsplash

Світовий банк надасть $39 мільйонів на продовження лінії швидкісного трамвая від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу.

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

Як зазначив очільник відомства Олександр Кубраков, позика дозволить «розморозити» один із ключових проєктів розвитку пасажирського електротранспорту у столиці.

«Проєкт дозволить продовжити лінію швидкісного трамвая до центру міста та розвантажити червону гілку метро, зокрема і станцію метро «Вокзальна», яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла», — наголосив урядовець.

Він сподівається, що будівництво нової лінії розпочнуть вже наступного року, за умови ефективної роботи місцевої влади.

Серед головних переваг реалізації проєкту Кубраков називає:

появу альтернативного маршруту, який покращить сполучення між мікрорайонами правого берега Києва, Центральним залізничним вокзалом та центром столиці;

зменшення навантаження на Святошинсько-Броварську гілку метрополітену;

зменшення кількості приватного транспорту в центральних районах міста і, як наслідок, зниження рівня заторів;

проведення реконструкції вулиць, якими пролягатиме новий трамвайний маршрут;

поява нового екологічного транспорту знизить рівень забруднення повітря у центрі Києва.

Позика буде надана в рамках угоди між Україною та Світовим банком щодо розвитку міського громадського транспорту.

Наразі КМДА завершує підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту.