Королева Британії відмовилась від звання «Бабуня року»

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Королева Великої Британії 95-річна Єлизавета ІІ заявила, що відчуває себе молодою в душі, тому не може бути вшанованою званням «Бабуня року».

Організатори звернулися до особистого секретаря монарха, щоб дізнатися, чи розглядає королева можливість прийняти цю нагороду сама. Голова премії, телеведучий Джайлс Брандрет сказав, що вони отримали «прекрасний лист», в якому королева передала найтепліші побажання, але відхилила пропозицію щодо звання.

«Її Величність вірить, що ви настільки старі, наскільки вам здається, тому королева не вважає, що вона відповідає цим критеріям, щоб прийняти [звання], і сподівається, що ви знайдете більш гідного одержувача», — йдеться в листі Тома Лейнг-Бейкера, помічника особистого секретаря королеви.

The Oldie

Вручення звання все ж відбулося — його отримала 90-річна Леслі Карон. Це видатна французька акторка і колишня танцюристка. Нагороду вручила особисто дружина принца Чарльза Камілла, герцогиня Корнуольська.

Єлизавета ІІ ж наслідує свого покійного чоловіка принца Філіпа, який 10 років тому також відмовився отримати це звання.

«Коли вам нагадують, що роки минають все швидше і з давньої картини вже починає відвалюватися фарба, це, зрозуміло, дуже допомагає настрою. Але приємно, що тебе взагалі памʼятають», — сказав тоді Філіп.

Звання присуджує гумористичний журнал The Oldie вже 29 років поспіль. Мета — відзначити внесок старшого покоління у громадське життя. Серед попередніх лауреатів: оскароносні актори, нобелівські лауреати і мати королеви, яка померла у 2002 році у віці 101 року.